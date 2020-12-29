В Витебской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2020 г. составил 4871,3 млн рублей, или 97,8% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,6% розничного товарооборота области, составил 4314,2 млн рублей, или 99,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2020 г. составил 185,5 млн рублей, или 80,9% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.

В январе-ноябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 2928,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 91,3% к уровню января-ноября 2019 г.