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ЭКОНОМИКА РБ


ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЕДИНОГО НАЛОГА В БЕЛАРУСИ МОГУТ ДО 1 ЯНВАРЯ УВЕДОМИТЬ О ПЕРЕХОДЕ НА УПРОЩЕНКУ


12:08 30.12.2020

Организации - плательщики единого налога могут до 1 января 2021 года подать уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства по налогам и сборам, это связано с тем, что с 1 января 2021 года из Налогового кодекса исключается глава 40, регламентирующая порядок исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход.

"При принятии проекта закона с указанной поправкой организации, являющиеся в 2020 году плательщиками единого налога, вправе с 1 января 2021 года перейти на применение упрощенной системы налогообложения в порядке и на условиях, определенных главой 32, в том числе при одновременном соблюдении определенных требований", - отметили в ведомстве.

На упрощенку смогут перейти организации, валовая выручка которых за первые 9 месяцев 2020 года и численность работников в среднем не превысили 1538843 рубля и 100 человек.

Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения должно быть представлено в налоговый орган по месту постановки на учет не позднее 31 декабря 2020 года.
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