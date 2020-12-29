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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАКУПКИ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ БУТБ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛИ НА 50%
11:44 30.12.2020
За 11 месяцев 2020 г. мясоперерабатывающие предприятия закупили через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) свыше 10,7 тыс. т мяса и мясных продуктов на 49,5 млн BYN.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в натуральном выражении продажи данной продукции на внутреннем рынке выросли на 11%, а в стоимостном – на 50%.
Доля белорусских производителей в общем объеме поставок составила 52%. Оставшиеся 48% обеспечили иностранные поставщики из Великобритании, Латвии, Литвы и Польши. Наибольшим спросом у покупателей пользовалось замороженное и охлажденное мясо крупного рогатого скота, а также субпродукты. Предположительно, повышенная активность белорусских участников на торгах мясом связана с изменениями в рыночной конъюнктуре, которые создали предпосылки для роста потребности в мясном сырье.
«Благоприятная для экспортеров ситуация на мировом рынке продовольствия стимулировала рост спроса на мясо и субпродукты, которые используются для производства колбасных изделий и мясных консервов. Поскольку биржевые торги позволяют осуществить закупку по минимальной цене и, соответственно, снизить себестоимость готовой продукции, многие отечественные мясокомбинаты решили воспользоваться этим инструментом. Если прогнозы зарубежных экспертов оправдаются и в 2021 г. мировые продажи продуктов питания продолжат увеличиваться, то можно ожидать аналогичной динамики и на белорусском биржевом рынке», – прокомментировали в пресс-службе БУТБ.
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