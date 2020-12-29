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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ПОСТРОЕНО 3 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


11:15 30.12.2020

В январе-ноябре 2020 г. организациями всех форм собственности Витебской области построено 3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 241 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 125,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 52% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 105,5 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 45,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 18,9% от общего ввода по области.
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