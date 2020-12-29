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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 190,4 ТЫС. – МИНЗДРАВ


10:00 30.12.2020

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 декабря 2020 года выросло до 190,4 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 190 тыс. 404 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 169 тыс. 257 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1836 человек. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1404 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1816 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 4 тыс. 555 тестов. Всего в стране проведено 3 млн 937 тыс. 864 теста.
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