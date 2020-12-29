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ЭКОНОМИКА РБ
ПАРК ЛОКОМОТИВОВ БЖД ПОПОЛНИТСЯ 15 СОВРЕМЕННЫМИ КИТАЙСКИМИ ЭЛЕКТРОВОЗАМИ
18:10 29.12.2020
Белорусская железная дорога 29 декабря 2020 года заключила контракт с ООО «Китайская компания по экспорту и импорту электрооборудования» (CUEC) и ООО «CRRC Датунская электровозостроительная компания» на поставку 15 грузовых односекционных электровозов переменного тока серии БКГ2.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, в соответствии с контрактом поставка электровозов на Белорусскую железную дорогу запланирована до конца 2023 года. Стоимость инвестиционного проекта составляет 64,3 млн евро. Приобретение грузовых электровозов будет осуществляться с привлечением кредитных ресурсов Эксимбанка (КНР).
Надо отметить, что эти односекционные электровозы БКГ2 – это усовершенствованная модель локомотивов данной серии, ранее приобретенных Белорусской железной дорогой. Их особенностью является возможность вождения не только грузовых, но и пассажирских поездов.
Белорусская железная дорога уже на протяжении 10 лет плодотворно сотрудничает с Китайской компанией по экспорту и импорту электрооборудования и Датунской электровозостроительной компанией. За это время на БЖД было поставлено 30 грузовых электровозов серии БКГ1 и БКГ2. Также в тесном сотрудничестве с компанией CUEC электрифицированы железнодорожные участки Гомель–Жлобин–Осиповичи, Молодечно–Гудогай–госграница, продолжаются работы по электрификации участка Жлобин–Калинковичи–Барбаров.
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