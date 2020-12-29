ЭКОНОМИКА РБ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С РУКОВОДСТВОМ ИМНС ПО МИНСКУ ПРОЙДЕТ 31 ДЕКАБРЯ

17:14 29.12.2020 Прямая линия с заместителем начальника инспекции МНС по Минску – начальником управления Сергеем Козенко пройдет 31 декабря. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Минску, задать вопросы можно будет с 9.00 до 12.00 часов по номеру телефона 8 (017) 229-26-02.