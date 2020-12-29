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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С РУКОВОДСТВОМ ИМНС ПО МИНСКУ ПРОЙДЕТ 31 ДЕКАБРЯ
17:14 29.12.2020
Прямая линия с заместителем начальника инспекции МНС по Минску – начальником управления Сергеем Козенко пройдет 31 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Минску, задать вопросы можно будет с 9.00 до 12.00 часов по номеру телефона 8 (017) 229-26-02.
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