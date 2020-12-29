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ЭКОНОМИКА РБ
В ЭКОНОМИКЕ СТОЛИЦЫ В НОЯБРЕ БЫЛО ЗАНЯТО БОЛЕЕ 1 МЛН ЧЕЛОВЕК - БЕЛСТАТ
16:56 29.12.2020
В экономике Минска в ноябре 2020 года было занято 082,6 тыс. человек. Об этом сообщил Национальный статкомитет.
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