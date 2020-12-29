ЭКОНОМИКА РБ

В ЭКОНОМИКЕ СТОЛИЦЫ В НОЯБРЕ БЫЛО ЗАНЯТО БОЛЕЕ 1 МЛН ЧЕЛОВЕК - БЕЛСТАТ

16:56 29.12.2020 В экономике Минска в ноябре 2020 года было занято 082,6 тыс. человек. Об этом сообщил Национальный статкомитет.