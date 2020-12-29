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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ИМНС ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 30 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ С НАСЕЛЕНИЕМ
15:00 29.12.2020
30 декабря пройдет прямая линия с заместителем начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области Геннадием Кучуном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Гродненской области, задать вопросы можно будет с 09.00 до 13.00 часов по номеру телефона 8 (0152) 45-30-03.
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