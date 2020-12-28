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ЭКОНОМИКА РБ
НАИП И РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДОГОВОРИЛИСЬ СОТРУДНИЧАТЬ ПО ИНВЕСТПРОЕКТАМ
13:44 29.12.2020
Директор Национального агентства инвестиций и приватизации Дмитрий Красовский и председатель союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» Андрей Копыток 28 декабря 2020 года в Минске подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального агентства инвестиций и приватизации, цель соглашения - взаимное содействие в проведении мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов на территории Республики Беларусь, а также повышение инвестиционной привлекательности страны.
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