ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ МИНСКА В НОЯБРЕ СОСТАВИЛА 1839,3 РУБЛЯ

13:11 29.12.2020 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в ноябре 2020 года составила 1839,3 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.