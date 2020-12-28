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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ МИНСКА В НОЯБРЕ СОСТАВИЛА 1839,3 РУБЛЯ
13:11 29.12.2020
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в ноябре 2020 года составила 1839,3 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.
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