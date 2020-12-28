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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА ЗА 11 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 5,7%


12:56 29.12.2020

За январь-ноябрь 2020 года в сельскохозяйственных организациях Беларуси произведено 6895,7 тыс. тонн молока, что на 5,7% больше к прошлогоднему уровню.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, средний удой молока от коровы по стране с начала года превысил прошлогодний уровень на 252 кг и составил 4879 кг.

За 11 месяцев текущего года выращено 1631,7 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, или на 3,5% больше по сравнению с прошлогодним периодом.

Рентабельность продаж молока за 9 месяцев 2020 года составила 22,1% против 19,6% за соответствующий период прошлого года, а реализация молока сортом «экстра» достигла почти 60% против 51,5% в 2019 году. В целом удельный вес реализации молока от общего его объема производства с начала текущего года составил 90,2% с приростом 0,6 процентных пунктов.

В 44 районах республики средний удой молока от коровы за 11 месяцев текущего года превысил 5000 кг, а в 7 районах надоили от коровы более 7000 кг (Гродненский – 8098 кг, Несвижский – 7655 кг, Смолевичский – 7503 кг, Дзержинский – 7417 кг, Брестский – 7409 кг, Мозырьский – 7160 кг и Берестовицкий – 7145 кг).

Лидирующую позицию лидеров по продуктивности дойного стада по-прежнему сохраняет СПК «Лариновка» Оршанского района, где за 11 месяцев на одну корову надоено 10948 килограмм молока. Немного уступает по удою, но сохраняет динамику наращивания продуктивности дойного стада УП «Молодово-Агро» Ивановского района Брестской области, где с начала года удой на корову составил 10862 килограмма молока с прибавкой 911 килограммов.

В СПК имени Деньщикова Гродненского района с начала года удой на корову составил 10762 килограмма молока с прибавкой 745 килограммов. Среди сельскохозяйственных организаций Минской области флагманом является филиал «Фалько-Агро» ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» Дзержинского района, где на одну корову за 11 месяцев надоено 10149 кг молока с прибавкой 553 килограмма.
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