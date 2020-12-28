ЭКОНОМИКА РБ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В БЮДЖЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПЕРЕЧИСЛЕНО 493,7 ТЫС. РУБЛЕЙ

12:25 29.12.2020 На основании проведенного анализа подразделениями камерального контроля налоговых инспекций Брестской области в ноябре-декабре 2020 года направлены уведомления 54 субъектам хозяйствования о представлении пояснений о причинах неуплаты (неполной уплаты) подоходного налога. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Брестской области, в результате 30 организаций дополнительно перечислили в бюджет 493,7 тыс. рублей.