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ЭКОНОМИКА РБ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В БЮДЖЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПЕРЕЧИСЛЕНО 493,7 ТЫС. РУБЛЕЙ
12:25 29.12.2020
На основании проведенного анализа подразделениями камерального контроля налоговых инспекций Брестской области в ноябре-декабре 2020 года направлены уведомления 54 субъектам хозяйствования о представлении пояснений о причинах неуплаты (неполной уплаты) подоходного налога.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Брестской области, в результате 30 организаций дополнительно перечислили в бюджет 493,7 тыс. рублей.
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