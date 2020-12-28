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ЭКОНОМИКА РБ


ЛЕСХОЗЫ БЕЛАРУСИ ПРОДАЛИ БОЛЕЕ 83 ТЫС. НОВОГОДНИХ ДЕРЕВЬЕВ НА ЕЛОЧНЫХ БАЗАРАХ


11:51 29.12.2020

С момента открытия елочных базаров лесхозы республики реализовали 83 121 новогоднее дерево.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, наиболее активно живые символы праздника покупают жители Гродненской области: здесь реализовано чуть более 22 тысяч елей и сосен.

Помимо срубленных новогодних деревьев, лесхозы предлагают также новогодние букеты и деревья в кадках (ели, сосны, пихты). Так, на 29 декабря реализовано около 2 тыс. новогодних букетов и столько же новогодних деревьев в кадках.

Напомним, что первые елочные базары в стране заработали еще 19 декабря. Однако массовая торговля развернулась на 2-3 дня позже. Наибольший спрос на традиционные атрибуты праздника лесхозы прогнозируют в предстоящие дни – 29-31 декабря.

На сайте Министерства лесного хозяйства опубликован перечень елочных базаров в областных городах и Минске, где представлена продукция лесхозов и Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра. Елочные базары от лесхозов будут работать до 31 декабря включительно.

В нынешнем году средняя стоимость новогодних деревьев сформировалась следующим образом: до 1 м – 10 рублей, от 1 до 2 м – 12 рублей, от 2 до 3 м – 17 рублей. При этом стоимость варьируется в зависимости от области и региона, в отдельных точках продаж может быть как ниже, так и выше среднереспубликанской. На складах лесничеств новогодние деревья можно приобрести по наиболее выгодным ценам. В преддверии новогодних праздников лесохозяйственные учреждения организовали торговлю более чем на 1,1 тыс. торговых точках. Елочные базары работают во всех регионах страны.
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