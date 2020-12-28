По итогам 2020 года ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» планирует отгрузить сельскохозяйственной техники на Br113,6 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, рост по отношению к 2019 года составит 123%.

На предприятии отметили, что, несмотря на пандемию коронавируса, которая оказала влияние на работу всех крупнейших мировых производителей, холдинг «Бобруйскагромаш» сохранил лидирующие позиции на рынке Беларуси, а также вышел на новые экспортные рубежи. Предприятия холдинга продолжают стабильно работать, производить качественную продукцию и отгружать ее как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Конец года выдался особенно плодотворным в плане поставок сельскохозяйственной техники в хозяйства Беларуси. Так, в декабре в Гомельскую область отгружено 30 машин для внесения твёрдых органических удобрений МТУ-18, а в Могилевскую область в последние дни уходящего года готовятся к отгрузке 38 кормораздатчиков РСК-12-2.

Повышенным спросом также продолжает пользоваться кормозаготовительная техника. Только в декабре 2020 г. партнерам из Российской Федерации и Казахстана будет отгружено более 340 единиц различных модификаций пресс-подборщиков рулонных серии ПР-Ф.