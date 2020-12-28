ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БОБРУЙСКАГРОМАШ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА ПЛАНИРУЕТ ОТГРУЗИТЬ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ НА BR113,6 МЛН


11:25 29.12.2020

По итогам 2020 года ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» планирует отгрузить сельскохозяйственной техники на Br113,6 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, рост по отношению к 2019 года составит 123%.

На предприятии отметили, что, несмотря на пандемию коронавируса, которая оказала влияние на работу всех крупнейших мировых производителей, холдинг «Бобруйскагромаш» сохранил лидирующие позиции на рынке Беларуси, а также вышел на новые экспортные рубежи. Предприятия холдинга продолжают стабильно работать, производить качественную продукцию и отгружать ее как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Конец года выдался особенно плодотворным в плане поставок сельскохозяйственной техники в хозяйства Беларуси. Так, в декабре в Гомельскую область отгружено 30 машин для внесения твёрдых органических удобрений МТУ-18, а в Могилевскую область в последние дни уходящего года готовятся к отгрузке 38 кормораздатчиков РСК-12-2.

Повышенным спросом также продолжает пользоваться кормозаготовительная техника. Только в декабре 2020 г. партнерам из Российской Федерации и Казахстана будет отгружено более 340 единиц различных модификаций пресс-подборщиков рулонных серии ПР-Ф.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.12.2020
валюта курс
EUR 3.1478
USD 2.5736
RUB 3.4913
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1478 -0.0106
USD 2.5736 -0.0155
RUB 3.4913 +0.0364
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1480 3.1530
USD 2.5730 2.5770
RUB 3.4640 3.4850
подробнее

Конвертация в банках
на 29.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2180 1.2240
EUR/RUB 90.2000 91.0000
USD/RUB 74.0000 74.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте