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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НАЧАТА ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА


10:31 29.12.2020

Министерства здравоохранения Беларуси и России и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против коронавируса «Спутник V».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава Беларуси, сегодня первая партия вакцины прибыла в Беларусь.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что «иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидпроцессом. Сегодня у нас начнется новый этап — массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы - медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке».

Дмитрий Пиневич также добавил, что в Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь, также закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину. Дмитрий Пиневич также добавил, «мы благодарим российскую сторону за активное взаимодействие и стратегическое сотрудничество в решении этого вопроса».

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что «быстрый доступ Беларуси к российской вакцине стал возможен благодаря эффективной работе белорусской регуляторной системы. Важно подчеркнуть рациональный подход страны-соседки к локальным клиническим исследованиям вакцин. Протокол проведенного в стране клинисследования позволил в короткие сроки подтвердить валидность обширных российских данных клинического изучения Спутника V для жителей Беларуси».

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что «Беларусь стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину. Сегодня Беларусь также стала первой страной, где начинается широкая вакцинация населения препаратом «Спутник V». Следующим этапом сотрудничества РФПИ и партнеров станет организация выпуска готовой формы вакцины в Беларуси, что существенно упростит логистику, позволит ускорить темпы вакцинации и расширить профилактику.
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