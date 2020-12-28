ЭКОНОМИКА РБ

В ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ В НОЯБРЕ БЫЛО ЗАНЯТО БОЛЕЕ 4,3 МЛН. ЧЕЛОВЕК - БЕЛСТАТ

10:08 29.12.2020 В экономике Республики Беларусь в ноябре 2020 года было занято 4307,1 тыс. человек. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета.