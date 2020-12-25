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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ О СОЗЫВЕ VI ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ


09:12 29.12.2020

Александр Лукашенко 28 декабря подписал Указ № 492 о созыве VI Всебелорусского народного собрания. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе президента.

В соответствии со ст. 37 Конституции Беларуси и в целях реализации конституционного права граждан участвовать в обсуждении вопросов государственной и общественной жизни страны Президент постановил созвать 11-12 февраля 2021 года в Минске VI Всебелорусское народное собрание. На обсуждение его участников будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.

Общая численность участников и приглашенных лиц VI Всебелорусского народного собрания составит 2 700 человек. Участники форума от областей и Минска избираются с учетом норм представительства районными и городскими Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями. При этом от каждой области в собрании примет участие не более 310 человек, от Минска - не более 370 граждан.

Перечень приглашенных лиц формируется Республиканским организационным комитетом по подготовке и проведению VI Всебелорусского народного собрания из числа руководителей государственных органов и организаций, представителей местных Советов депутатов, общественных объединений, средств массовой информации, сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Беларуси, представителей белорусских диаспор, международных и иностранных организаций в республике.
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