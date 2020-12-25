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ЭКОНОМИКА РБ


РУКОВОДИТЕЛЬ ПИНСКОЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ФИРМЫ ПОШЕЛ НА КРИМИНАЛЬНОЕ БАНКРОТСТВО, ЧТОБЫ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ ДОЛГИ КРЕДИТОРАМ


18:01 28.12.2020

Соучредитель и директор пинского частного предприятия по деревообработке намеренно довел фирму до банкротства, чтобы не возмещать убытки кредиторам и не погашать просроченную задолженность.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК, в отношении руководителя открытого акционерного общества возбуждено два уголовных дела.

Работники Пинского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области установили, что соучредитель и директор пинского ООО совершал незаконные действия, чтобы не исполнять обязательства по погашению кредиторской задолженности и не уплачивать банку проценты за просроченные кредиты.

Как выяснилось, в 2017-2018 годах пинский коммерсант через аффилированные структуры вывел основные и оборотные средства предприятия – квартиру, дорогостоящий деревообрабатывающий станок, долгосрочные денежные займы. Таким образом, он усугубил неплатежеспособность своей фирмы и искусственно создал финансовую ситуацию, при которой погашение задолженности стало невозможным. В результате кредиторам причинен ущерб на сумму свыше 79 тыс. рублей.

Поскольку неплатежеспособность должника приняла устойчивый характер, один из кредиторов пинской фирмы обратился в экономический суд Брестской области с заявлением, по которому в октябре 2018 года было возбуждено производство об экономической несостоятельности (банкротстве) и открыто конкурсное производство.

По материалам финансовой милиции Пинским межрайотделом Следственного комитета в отношении директора предприятия возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 240 (преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство) и ст. 241 (препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам) Уголовного кодекса.
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