В начале третьей декады декабря 2020 года ОАО «АГАТ-СИСТЕМ» отгрузило в адрес военного ведомства партию серийно выпускаемых радиостанций КВ-диапазона Р-181-5НК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомвоенпрома, Р-181-5НК – мультирежимная радиостанция КВ-диапазона 1.5 – 30 МГц с программно-определяемой (SDR) архитектурой предназначена для построения подсистемы радиосвязи тактического звена управления и обмена аналоговой и цифровой информацией в любых природных условиях.

Обеспечивает открытой и технически маскированной радиосвязью в условиях электромагнитного подавления с функцией повышенной помехоустойчивости и скрытности работы (ППРЧ) с радиостанциями совместимыми по диапазону частот, видам модуляции и режимам работы.

Среди особенностей радиостанции Р-181-5НК можно выделить: возможность использования под любые задачи тактического звена управления; подключение к криптографическому унифицированному модулю (гарантированное шифрование); дистанционное управление от внешнего устройства через интерфейсы USB 2.0, RS-232.

Информативный дисплей Р-181-5НК для отображения информации, дисплей и клавиатура оснащены подсветкой.

Приемопередатчик выполнен в герметичном ударопрочном корпусе из алюминиевого сплава, предусмотрена встроенная программная диагностика работоспособности, гибкое изменение уровня мощности передатчика и экстренное стирание радиоданных, а также автоматическая и ручная блокировка клавиатуры.

Кроме того, удобное и дружелюбное к пользователю меню настроек, гибкая и функциональная настройка параметров позволяют обслуживать радиостанции операторами с различной квалификацией.

В 2019 году ОАО «АГАТ-СИСТЕМ» успешно завершило инициативную опытно-конструкторскую работу по разработке носимой радиостанции КВ–диапазона Р-181–5НК, которая принята на вооружение, освоено ее производство и серийная поставка в войска.