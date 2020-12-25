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ЭКОНОМИКА РБ
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ПОСТУПИЛО 1 461,4 МЛН РУБЛЕЙ
16:37 28.12.2020
Поступления платежей в консолидированный бюджет Брестской области за январь-ноябрь 2020 года составили 1 461,4 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Брестской области, участие разных категорий плательщиков в формировании бюджета области распределено следующим образом: сумма поступлений от организаций составила 1 330,6 млн рублей, или 91% от общей суммы платежей; индивидуальными предпринимателями перечислено в бюджет 72,0 млн рублей, или около 5,0% от общей суммы доходов; платежи физических лиц составили 58,8 млн рублей, или 4,0% от общей суммы поступлений.
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