ЭКОНОМИКА РБ

В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ПОСТУПИЛО 1 461,4 МЛН РУБЛЕЙ

16:37 28.12.2020 Поступления платежей в консолидированный бюджет Брестской области за январь-ноябрь 2020 года составили 1 461,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Брестской области, участие разных категорий плательщиков в формировании бюджета области распределено следующим образом: сумма поступлений от организаций составила 1 330,6 млн рублей, или 91% от общей суммы платежей; индивидуальными предпринимателями перечислено в бюджет 72,0 млн рублей, или около 5,0% от общей суммы доходов; платежи физических лиц составили 58,8 млн рублей, или 4,0% от общей суммы поступлений.