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ЭКОНОМИКА РБ
ИМНС ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 29 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
16:01 28.12.2020
Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области Грачев Юрий Владимирович 29 декабря в Слуцке проведет приём граждан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ИМНС по Минской области, встретиться с представителем ИМНС можно будет с 10.00 до 11.00 в здании инспекции МНС по Слуцкому району, расположенном по адресу: г. Слуцк, ул. Лацкова, д. 2.
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