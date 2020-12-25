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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕМИЮ СНГ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ВРУЧИЛИ БМЗ
14:47 28.12.2020
Награждение победителей на текущей неделе провел председатель Госстандарта Беларуси Валентин Татарицкий.
МИНСК, 28 декабря /ЭКОПРЕСС/. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, по решению экспертной комиссии конкурса БМЗ признан лидером среди организаций с численностью работающих более 3000 человек в категории «Производство продукции производственного назначения». К слову, завод является единственной организацией государств Содружества, трижды удостоившейся победы в данной категории за время существования Премии! БМЗ становился ее лауреатом в 2007, 2011 и 2019 годах.
Престижной наградой Белорусский металлургический завод был отмечен за выпуск высококачественной продукции, повышение ее экспортных возможностей, высокую репутацию производителя как на рынке СНГ, так и за его пределами.
«Работа по повышению качества на нашем предприятии – это непрерывный процесс, охватывающий все сферы производства. Каждый день возникают новые рубежи, новые возможности, которые необходимо осваивать и достигать, чтобы быть конкурентоспособными. И в этот процесс вовлечен весь коллектив. Более 80% продукции идет на экспорт, что подтверждает – наша продукция остается востребованной, несмотря на жесткую конкуренцию и в условиях пандемии», – отметил на церемонии награждения заместитель генерального директора по технологии и качеству ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга БМК» Сергей Терлецкий.
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