Награждение победителей на текущей неделе провел председатель Госстандарта Беларуси Валентин Татарицкий.

МИНСК, 28 декабря /ЭКОПРЕСС/. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, по решению экспертной комиссии конкурса БМЗ признан лидером среди организаций с численностью работающих более 3000 человек в категории «Производство продукции производственного назначения». К слову, завод является единственной организацией государств Содружества, трижды удостоившейся победы в данной категории за время существования Премии! БМЗ становился ее лауреатом в 2007, 2011 и 2019 годах.

Престижной наградой Белорусский металлургический завод был отмечен за выпуск высококачественной продукции, повышение ее экспортных возможностей, высокую репутацию производителя как на рынке СНГ, так и за его пределами.

«Работа по повышению качества на нашем предприятии – это непрерывный процесс, охватывающий все сферы производства. Каждый день возникают новые рубежи, новые возможности, которые необходимо осваивать и достигать, чтобы быть конкурентоспособными. И в этот процесс вовлечен весь коллектив. Более 80% продукции идет на экспорт, что подтверждает – наша продукция остается востребованной, несмотря на жесткую конкуренцию и в условиях пандемии», – отметил на церемонии награждения заместитель генерального директора по технологии и качеству ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга БМК» Сергей Терлецкий.