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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНО ВЫЯВЛЕНА КРУПНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА
13:34 28.12.2020
Проверяя спонсорские организации протестного движения, сотрудники ОБЭП вышли на фирму, которая занималась выдачей займов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, выяснилось, что 33-летний учредитель под видом деятельности финансовой организации создал пирамиду по привлечению и выдачи кредитов.
Фирма начала работать с весны 2014 года. Клиентам предлагалось вносить деньги под высокий процент годовых. Условия были заманчивыми и несколько человек вложили крупные суммы, которые в последующем раздавались другим клиентам в качестве займов.
Некоторые вкладчики получали обещанную прибыль и продлевали договоры с фирмой, заключали новые сделки и вовлекали в процесс знакомых. В итоге финансовый оборот организации резко возрос.
Тем не менее, через некоторое время процентные ставки по дивидендам пошли на спад, а в конце января этого года фирма и вовсе заявила о банкротстве. Вывести свои вклады клиенты не смогли.
Установлено, что предприимчивый мужчина, обманув как минимум семь человек, завладел деньгами на сумму более чем 300 тыс. рублей, после чего скрылся за рубежом.
В последующем оперативники выявили около двадцати обманутых человек.
Следователи дали правовую оценку жителю Гродно и возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
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