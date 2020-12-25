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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНО ВЫЯВЛЕНА КРУПНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА


13:34 28.12.2020

Проверяя спонсорские организации протестного движения, сотрудники ОБЭП вышли на фирму, которая занималась выдачей займов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, выяснилось, что 33-летний учредитель под видом деятельности финансовой организации создал пирамиду по привлечению и выдачи кредитов.

Фирма начала работать с весны 2014 года. Клиентам предлагалось вносить деньги под высокий процент годовых. Условия были заманчивыми и несколько человек вложили крупные суммы, которые в последующем раздавались другим клиентам в качестве займов.

Некоторые вкладчики получали обещанную прибыль и продлевали договоры с фирмой, заключали новые сделки и вовлекали в процесс знакомых. В итоге финансовый оборот организации резко возрос.

Тем не менее, через некоторое время процентные ставки по дивидендам пошли на спад, а в конце января этого года фирма и вовсе заявила о банкротстве. Вывести свои вклады клиенты не смогли.

Установлено, что предприимчивый мужчина, обманув как минимум семь человек, завладел деньгами на сумму более чем 300 тыс. рублей, после чего скрылся за рубежом.

В последующем оперативники выявили около двадцати обманутых человек.

Следователи дали правовую оценку жителю Гродно и возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
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