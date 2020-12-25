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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМСЕЛЬМАШ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОТГРУЗИЛ В КАЗАХСТАН 30 МАШИНОКОМПЛЕКТОВ GS10 MAX
13:08 28.12.2020
С погрузрампы ОАО «Гомсельмаш» в Казахстан была отправлена дополнительная партия машинокомплектов зерноуборочного комбайна GS10 MAX.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, еще летом состоялась отгрузка в Казахстан более 70 машинокомплектов GS10 MAX. Введённые на данной модели комбайна новшества, касающиеся в основном более комфортной работы механизаторов, понравились аграриям Казахстана. Это побудило их заказать ещё 30 таких комбайнов.
В комбайне GS10 MAX устанавливается новая кабина, оснащённая креслом на пневматической подвеске, новым рулевым колесом, цветным экраном бортового компьютера, электрогидравлическим помощником включения передач, аудиосистемой.
Кроме усовершенствованной кабины в комплектацию GS10 MAX включены: многофункциональный разъём подключения адаптеров, светодиодные лампы освещения, модернизированный соломоизмельчитель с формованным балансировочным диском и плавающей подшипниковой опорой, канистра для мытья рук ёмкостью 10 л.
Кстати, в Казахстане эти комбайны выпускают под названием ESSIL-750.
Напомним, что «Гомсельмаш» и «Агромашхолдинг KZ» осуществляют в Казахстане совместную сборку зерноуборочных комбайнов под брендом ESSIL с 2007 года. «АгромашХолдинг KZ» выпускает модельный ряд зерноуборочных комбайнов от 5 до 12 кг/с, наладив собственный сервис по всей стране.
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