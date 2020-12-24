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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗМЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ВЪЕЗДА В ТУРЦИЮ – БЕЛАВИА
12:27 28.12.2020
29 декабря 2020 года с 21.00 изменяется порядок въезда в Турецкую Республику.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белавиа, гражданам, прибывающим на территорию страны прилета необходимо предъявлять сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданный не ранее 72 часов до прибытия.
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