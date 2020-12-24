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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ УПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 1,2 МЛН. РУБЛЕЙ
11:51 28.12.2020
По состоянию на 1 декабря 2020 года на налоговом учете Витебской области состояло 2754 организации государственного сектора экономики, которые уплатили в бюджет 1260,2 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Витебской области, по сравнению с 1 декабря 2019 года количество организаций, состоящих на учете, увеличилось на 4 плательщика, при этом поступления в сопоставимых ценах возросли на 90,5 млн. рублей или на 7,7 процента. Доля платежей государственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 72,2 процента.
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