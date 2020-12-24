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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ В БЕЛАРУСИ ЗАМЕДЛИЛСЯ В НОЯБРЕ ДО 1,2%
10:40 28.12.2020
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в ноябре 2020 г. составила 1300,5 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.
В октябре средняя зарплата была 1285 рублей.
Таким образом, в ноябре она подросла по сравнению с октябрем на 15,5 рубля, или на 1,2%.
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