ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ В БЕЛАРУСИ ЗАМЕДЛИЛСЯ В НОЯБРЕ ДО 1,2%

10:40 28.12.2020 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в ноябре 2020 г. составила 1300,5 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет. В октябре средняя зарплата была 1285 рублей. Таким образом, в ноябре она подросла по сравнению с октябрем на 15,5 рубля, или на 1,2%.