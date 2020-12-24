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ЭКОНОМИКА РБ


EDI-ПРОВАЙДЕР ЗАПУСТИЛ УНИКАЛЬНЫЙ СЕРВИС ЛЕГИТИМНОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И РОССИЕЙ


16:41 24.12.2020

EDI-провайдер №1 в Беларуси ООО «Современные технологии торговли» (EDI-провайдер СТТ) совместно с ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (EDI-провайдер СберКорус), крупнейшим в России провайдером EDI и разработчиком облачных сервисов для банковского и розничного сектора, а также ЭДО-оператор «Инфотекс Интернет Траст» (ИИТ) завершили подготовку к запуску пилотного проекта по обмену электронными товаросопроводительными документами между организациями РБ и РФ с применением механизма доверенной третьей стороны (ДТС), старт которого назначен на середину декабря текущего года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ООО «Современные технологии торговли», за последнее десятилетие Беларусь превратилась в одного из крупнейших поставщиков продовольственных товаров в Россию, а по объемам ввоза некоторых товарных категорий и вовсе в разы превосходит конкурентные предприятия. Исходя из многочисленных запросов от торговых сетей, производителей и поставщиков двух стран о возможности электронного обмена документами с контрагентами, Министерством по налогам и сборам РБ и Федеральной налоговой службой РФ была инициирована организация межстранового обмена EDI-сообщениями и юридически значимыми документами.

В рамках проекта был успешно протестирован роуминг ЮЗДО (с применением электронной цифровой подписи) и наиболее популярных электронных сообщений: электронная товарная накладная РБ (эТН); универсальный передаточный документ РФ (УПД). В настоящее время также обе стороны могут эффективно обмениваться полным перечнем необходимых товаросопроводительных документов: ORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV.

Проект по межстрановому документообороту позволит бизнесу двух стран существенно улучшить коммуникацию, обогатить всю цепочку поставок необходимой дополнительной информацией о товарах и контрагентах, сократить время на прием, обработку и отправку документов, повысить точность и качество переданных данных, а также значительно сократить финансовые затраты на весь цикл и составляющие документооборота. Уже сейчас организации двух стран смогут не только упростить взаимодействие, значительно удешевить и ускорить поставки товаров, но и использовать новые on-line инструменты финансирования поставок и сократить количество проверок контролирующими инстанциями.

Инициаторы проекта: МНС Беларуси, НЦЭУ, СТТ, ФНС РФ, GIS SA, СберКорус, Инфотекс Интернет Траст.

О EDI-провайдере №1 СТТ:

ООО «Современные технологии торговли» – 1-ый в Беларуси аттестованный EDI-провайдер электронного документооборота. С 2011г (https://ctt.by/). компания сертифицирована Международной Ассоциацией GS1 по программе Solution Provider в качестве EDI-провайдера по предоставлению услуг электронного обмена структурированными данными между бизнес-партнерами. В настоящее время совместно с государственными органами РБ и стран ЕАЭС завершил разработку нормативной базы и запуск обмена юридически значимыми документами между государствами-участниками в рамках проекта по межстрановому взаимодействию и внедрению проекта прослеживаемости товаров в ЕАЭС.
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