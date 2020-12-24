ЭКОНОМИКА РБ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С НАЧАЛЬНИКОМ ГОМЕЛЬОБЛУПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЭР ПРОЙДЕТ 26 ДЕКАБРЯ

16:25 24.12.2020 «Прямая линия» с начальником Гомельского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Николаем Аркадьевичем Прусенком пройдет 26 декабря. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Департамента по энергоэффективности, вопросы, касающиеся сферы деятельности Гомельского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, можно будет задать с 9 до 12 часов по телефону 8(0232) 31 59 63.