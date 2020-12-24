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ЭКОНОМИКА РБ
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С НАЧАЛЬНИКОМ ГОМЕЛЬОБЛУПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЭР ПРОЙДЕТ 26 ДЕКАБРЯ
16:25 24.12.2020
«Прямая линия» с начальником Гомельского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Николаем Аркадьевичем Прусенком пройдет 26 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Департамента по энергоэффективности, вопросы, касающиеся сферы деятельности Гомельского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, можно будет задать с 9 до 12 часов по телефону 8(0232) 31 59 63.
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