Национальный центр интеллектуальной собственности 18-22 января 2021 года в режиме онлайн проведет обучающий курс «Основы управления интеллектуальной собственностью».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра интеллектуальной собственности, спикерами выступят ведущие эксперты в области ИС. По окончании курса слушателям выдается справка об обучении установленного Министерством образования Республики Беларусь образца.

Заявки принимаются до 11 января через форму на сайте НЦИС как для физических, так и для юридических лиц.

С более подробной информацией о курсе можно ознакомиться по ссылке либо получить по телефону +375 (17) 272 99 02 и электронной почте .