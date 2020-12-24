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ЭКОНОМИКА РБ
НЦИС В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН С 18 ПО 22 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ»
16:02 24.12.2020
Национальный центр интеллектуальной собственности 18-22 января 2021 года в режиме онлайн проведет обучающий курс «Основы управления интеллектуальной собственностью».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра интеллектуальной собственности, спикерами выступят ведущие эксперты в области ИС. По окончании курса слушателям выдается справка об обучении установленного Министерством образования Республики Беларусь образца.
Заявки принимаются до 11 января через форму на сайте НЦИС как для физических, так и для юридических лиц.
С более подробной информацией о курсе можно ознакомиться по ссылке либо получить по телефону +375 (17) 272 99 02 и электронной почте .
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