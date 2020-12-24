|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОМИНАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ СОСТАВИЛА 1,14 ТЫС. РУБ.
15:50 24.12.2020
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Гомельской области в ноябре 2020 года составила 1 141,5 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Главного статистического управления Гомельской области.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 24.12.2020
Курсы в банках
на 24.12.2020
Конвертация в банках
на 24.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте