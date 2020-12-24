ЭКОНОМИКА РБ

НОМИНАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ СОСТАВИЛА 1,14 ТЫС. РУБ.

15:50 24.12.2020 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Гомельской области в ноябре 2020 года составила 1 141,5 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Главного статистического управления Гомельской области.