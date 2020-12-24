Viber объявляет о запуске новой опции File Sharing (отправка файлов), которая позволяет корпоративным клиентам и пользователям Viber обмениваться разными типами документов непосредственно в приложении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с её помощью компании, использующие бизнес-сообщения Viber для взаимодействия со своими потенциальными и существующими клиентами, смогут обмениваться разными типами документов в рамках приложения. Чеки на покупку и оплату товаров и услуг, выписки по банковским счетам, гарантийные документы и многое другое - всё это бренды смогут отправлять своим клиентам в мессенджере, без необходимости переключаться в другое приложение и дополнительно запрашивать электронную почту.

Функция File Sharing также доступна и пользователям Viber в общении с компаниями через двусторонние бизнес-сообщения. Например, в случае возникновения вопросов по использованию или установке приобретенного товара, покупатель может обратиться к продавцу, прикрепив необходимые фото, видео или файл с инструкцией для помощи в решении вопроса. Таким образом вся коммуникация клиентов и бизнеса вместе с необходимыми документами находится в одном удобном канале общения.

File Sharing поддерживает передачу как наиболее часто используемых типов документов (.doc, .docx, .pdf, .xls, .xslx), так и специализированных текстовых и графических файлов (.txt, .rtf, .dot, .dotx, .odt, odf, .fodt, .info, .xps, .pdax, .eps). Единственное ограничение в размере документа - он не должен превышать 25 МВ. Все документы, которыми делятся компании и пользователи, защищены сквозным шифрованием по умолчанию - у Viber нет доступа к информации, передаваемой в сообщениях и файлах.