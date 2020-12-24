ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН ОАО «БЕЛКНИГА»


15:09 24.12.2020

22 декабря 2020 года новый книжный магазин ОАО «Белкнига» официально открылся для посетителей в городе Минске на улице Нёманской, 45.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Мининформации, в ассортименте магазина акцент сделан на канцелярские товары и бумажно-беловую продукцию, а также на новинки и хиты продаж белорусского и российского книгоиздания, художественную и детскую литературу.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.12.2020
валюта курс
EUR 3.1584
USD 2.5891
RUB 3.4549
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1584 +0.0098
USD 2.5891 +0.0053
RUB 3.4549 +0.0297
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1500 3.1570
USD 2.5820 2.5900
RUB 3.4420 3.4600
подробнее

Конвертация в банках
на 24.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2150 1.2200
EUR/RUB 91.0000 91.8000
USD/RUB 74.6000 75.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте