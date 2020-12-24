ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН ОАО «БЕЛКНИГА»

15:09 24.12.2020 22 декабря 2020 года новый книжный магазин ОАО «Белкнига» официально открылся для посетителей в городе Минске на улице Нёманской, 45. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Мининформации, в ассортименте магазина акцент сделан на канцелярские товары и бумажно-беловую продукцию, а также на новинки и хиты продаж белорусского и российского книгоиздания, художественную и детскую литературу.