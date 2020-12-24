Органы прокуратуры Брестской области в истекшем периоде 2020 года предъявили в интересах учреждений здравоохранения 134 иска о взыскании расходов на оказание пострадавшим медицинской помощи на сумму более 64,7 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Генпрокуратуры, все иски рассмотрены и удовлетворены в полном объеме.

В частности, Г. в ходе конфликта избил В., причинив тому менее тяжкие телесные повреждения. Органы предварительного следствия усмотрели в действиях Г. признаки преступления, предусмотренного ст.155 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Однако в возбуждении уголовного дела частно-публичного обвинения отказали, поскольку отсутствовало заявление самого пострадавшего от противоправных действий. При этом в связи с полученными телесными повреждениями В. доставили в городскую больницу, где на его лечение затратили более 2,5 тыс. рублей. Указанные расходы взысканы судом по иску, предъявленному прокурором Лунинецкого района в интересах медучреждения.

Или другой пример. Пинский РОВД провел проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого гражданам Б. и В. причинены легкие телесные повреждения. Впоследствии в отношении виновного в ДТП гражданина Д. вынесено постановление о прекращении проверки по делам частного обвинения. При этом общий размер расходов на лечение Б. и В. составил свыше 3 тыс. рублей., которые взысканы с Д. в судебном порядке по иску Пинского межрайонного прокурора.

Справочно. Согласно п.1 Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 366 «О некоторых вопросах нотариальной деятельности» вопрос о взыскании с физических лиц в пользу организаций здравоохранения средств, затраченных на оказание медицинской помощи потерпевшим по рассмотренным уголовным делам, разрешается во внесудебном порядке нотариусом путем совершения исполнительной надписи.

Если вред здоровью граждан причинен лицами, которых не привлекли к уголовной ответственности, в том числе при прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (применение акта амнистии, примирение с потерпевшим и иные), или когда пострадавший от противоправных действий не подал заявление по уголовным делам частного или частно-публичного обвинения, или когда виновный совершил административное правонарушение, расходы на их лечение взыскиваются в судебном порядке на основании ст.64 Закона «О здравоохранении». И в этих случаях затраты медучреждениям возмещают юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые своими противоправными действиями причинили вред здоровью граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Часто речь в указанных ситуациях идет о значительных суммах, которые взыскиваются в пользу больниц именно по искам прокуроров.