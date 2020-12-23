Новые возможности для продвижения и увеличения продаж спецтехники Минского моторного завода в России открываются благодаря уникальной лизинговой программе, являющейся результатом партнерства Минского моторного завода и АО «Сбербанк Лизинг».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ММЗ, благодаря этой программе сотрудничества, с ноября 2020 года потребители Российской Федерации могут приобретать в лизинг компрессорные станции, дизель-генераторные и дизель-насосные установки различных модификаций производства ММЗ в лизинг сроком на 12 месяцев с удорожанием 0%.

Совместная партнерская программа ММЗ и СберЛизинга позволяет потребителям РФ приобретать спецтехнику без удорожания при условии заключения договора сроком на один год и совокупной стоимости предметов лизинга не менее 1 миллиона российских рублей. Нулевое удорожание обеспечивается за счет скидки, предоставляемой производителем, и программы субсидирования Правительства Республики Беларусь.

Ожидается, что новый лизинговый продукт будет пользоваться большой популярностью. За последние годы наблюдается тенденция устойчивого роста спроса на спецтехнику ОАО «УКХ «ММЗ» благодаря ее надежности, производительности и высокому качеству в сочетании с конкурентной ценой