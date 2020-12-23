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ЭКОНОМИКА РБ
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНТРАНСА СОСТОИТСЯ 25 ДЕКАБРЯ
12:55 24.12.2020
«Прямая линия» с первым заместителем министра транспорта и коммуникаций Алексеем Алексеевичем Ляхновичем состоится 25 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, дозвонится на «прямую линию» можно будет с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 259 79 26.
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