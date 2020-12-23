Заседание Межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности состоялось 23 декабря 2020 года в Комитете государственного контроля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК, в текущем году проверочная нагрузка на субъекты предпринимательства минимизирована в связи с эпидемиологической обстановкой. Всего контролирующими (надзорными) органами в январе-ноябре 2020 года проведено 5952 проверки (на 25% меньше, чем в январе-ноябре 2019 года). Причем количество выборочных проверок сократилось на 1737 (на 32%), внеплановых – на 276 (на 11%).

За январь-сентябрь текущего года проведено 100,1 тыс. мониторингов, что на 28,3 тыс. (на 22%) меньше по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. При этом на 4,4% больше вынесено рекомендаций об устранении нарушений (99,1 тыс.), а количество мер административной ответственности, примененных по результатам мониторингов, уменьшилось на 2,3% до 7,5 тыс.

Больше всего мониторингов проведено органами Министерства здравоохранения – 52,4 тыс., или 52% от общего количества.

В Беларуси за 9 месяцев 2020 года проведено 144,6 тыс. мероприятий технического (технологического, поверочного) характера. Увеличение количества таких мероприятий (на 31%) обусловлено повышенным вниманием контролирующих (надзорных) органов к вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.

Число субъектов хозяйствования, в отношении которых проведены мероприятия технического (технологического, поверочного) характера, сократилось на 10% до 77,9 тыс. Вынесено 49,9 тыс. требований (предписаний) об устранении нарушений, сумма штрафов составила 1731,6 тыс. рублей. В связи с усилением контроля за эпидемиологической ситуацией в 3,6 раза возросло количество мер административной ответственности по результатам мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, проведенных органами Минздрава.

По итогам 9 месяцев 2020 года также возросло количество принятых Транспортной инспекцией мер административного воздействия (в 1,4 раза) за нарушения при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобилями-такси.

Следует отметить, что эффективность и результативность применения профилактических форм контроля (надзора) повысилась.

Так, учреждения госсаннадзора констатируют, что стало меньше субъектов хозяйствования, которые допустили повторные нарушения, и в целом уменьшилось количество выявляемых нарушений.

По информации Министерства труда и социальной защиты, меры профилактического и предупредительного характера позволили уменьшить на 20% количество пострадавших на производстве (на 340 человек), а также снизить задолженность юридических лиц по обязательным платежам в фонд социальной защиты населения (на 12,8 млн. рублей), предотвратить необоснованное расходование средств фонда при назначении и выплате пособий.

Участники заседания рассмотрели практику контрольной (надзорной) деятельности органов Министерства сельского хозяйства и продовольствия, обсудили способы ее совершенствования.

В надзорной деятельности Минсельхозпрода органами Комитета госконтроля и Генеральной прокуратуры выявлены отдельные нарушения и недостатки. В частности, речь идет о заниженном контроле результатов надзорных мероприятий. Также указано на недостаточную квалификацию инспекторов и необходимость повышения их материально-технической обеспеченности.