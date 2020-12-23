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ЭКОНОМИКА РБ


НА ЗАСЕДАНИИ СЕКТОРАЛЬНОГО СОВЕТА КВАЛИФИКАЦИЙ В СФЕРЕ ИКТ И СВЯЗИ РАССМОТРЕНЫ ПРОЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ


11:49 24.12.2020

Заседание Секторального совета квалификаций в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи состоялось 21 декабря 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, на заседании рассмотрены проекты профессиональных стандартов, разработка которых завершена.

Один из представленных проектов разработан на вид трудовой деятельности в области проектирования, эксплуатации и обслуживания облачных информационных технологий.

В проекте профессионального стандарта обобщены трудовые функции, посредством которых выполняется проектирование, внедрение и эксплуатация моделей распределенной обработки цифровых данных, с помощью которых вычислительные ресурсы предоставляются пользователю как онлайн-сервис.

Основная цель данного вида трудовой деятельности - разработка отказоустойчивых, масштабируемых вычислительных ресурсов для размещения виртуализированных сред обработки и хранения данных.

Также на рассмотрение представлен проект профессионального стандарта "Разработка, техническая эксплуатация и управление средствами и системами защиты инфокоммуникационных систем от несанкционированного доступа к ним".

В проекте профессионального стандарта раскрывается характеристика содержания трудовых функций работников, занятых в сфере обеспечения защиты информации, хранящейся в электронном виде и циркулирующей через каналы связи в инфокоммуникационных системах.

Проекты профессиональных стандартов одобрены и направлены в установленном порядке в Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь для принятия, после чего будут размешены в разделе «Секторальный раздел квалификаций в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи».
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