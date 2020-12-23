В целях повышения качества ПЦР - исследований на наличие SARS-CoV-2, а также тестирования на определение иммуноглобулинов IgM и IgG на SARS-СoV-2 изменен перечень организаций, осуществляющих их проведение для граждан, выезжающих в Китайскую Народную Республику.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, с 23 декабря провести исследования для вышеуказанной категории граждан можно в:

1.Государственном учреждении «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (ПЦР и IgM и IgG)

2. Государственном учреждении «Республиканский научно-практический центр, эпидемиологии и микробиологии» (ПЦР и IgM и IgG)

3. Государственном учреждении «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» (ПЦР)

4. Государственном учреждении «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (ПЦР)

5. ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий» (ПЦР и IgM и IgG)

6. УЗ «Минская областная клиническая больница» (ПЦР и IgM и IgG).