ЭКОНОМИКА РБ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С РУКОВОДИТЕЛЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СОСТОИТСЯ 26 ДЕКАБРЯ

09:45 24.12.2020 «Прямая линия» с зампредседателя Госстандарта – директором Департамента по энергоэффективности Михаилом Петровичем Малашенко состоится 26 декабря. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Департамента по энергоэффективности, на «прямую линию» можно будет дозвониться с 9 до 12 часов по телефону 8 017 338 50 51.