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ЭКОНОМИКА РБ


«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С РУКОВОДИТЕЛЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СОСТОИТСЯ 26 ДЕКАБРЯ


09:45 24.12.2020

«Прямая линия» с зампредседателя Госстандарта – директором Департамента по энергоэффективности Михаилом Петровичем Малашенко состоится 26 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Департамента по энергоэффективности, на «прямую линию» можно будет дозвониться с 9 до 12 часов по телефону 8 017 338 50 51.
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