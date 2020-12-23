ОАО «Амкодор» отправило первый харвестер в Украину, укомплектованный белорусским двигателем/

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, харвестер «Амкодор 2551», отгруженный в адрес украинской лесозаготовительной организации, предназначен для валки деревьев, обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов на сортименты заранее заданной длины при проведении сплошных рубок.

Данная модель харвестера производится уже десять лет. Ранее она оснащалась серийным двигателем экологического класса Stage 2 Д-260.9S2 мощностью 180 лошадиных сил. Но в Украине сейчас действуют более жесткие экологические требования, и они были повышены на моторе, предназначенном для конкретного потребителя и во взаимодействии с партнерами.

Конструкторы Минского моторного завода (ММЗ) разработали комплектацию мотора Д-260.4S3А-913 экологического класса Stage 3А. Он дополнительно оснащен электронной топливоподающей системой Common Rail, кроме того, его мощность увеличена до 210 лошадиных сил.

В уходящем году «Амкодору» поставлено 17 двигателей Д-260.4S3А. Сотрудничество по этому направлению будет продолжаться. Уже согласовано еще одно исполнение мотора для харвестеров – Д-260.4S3А-918.

Двигателями ММЗ комплектуется около 90% техники производства ОАО «Амкодор». В этом году партнеру поставлено порядка 1000 двигателей. Они применяются на универсальных, фронтальных и вилочных погрузчиках, форвардерах, харвестерах, катках, экскаваторах-погрузчиках в разных модификациях.