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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВЕ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ВОЗБУЖДЕНЫ В ОТНОШЕНИИ ДЕВЯТИ ЧЕЛОВЕК


17:44 23.12.2020

Могилевское строительно-ремонтное коммерческое предприятие недоплатило в бюджет более 120 тыс. рублей налогов за счет создания лишних посреднических звеньев. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе КГК.

Факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области. Уголовные дела возбуждены в отношении девяти человек.

В ходе проверки установлено, что в 2018-2020 годах владелец и учредители фирмы реализовали незаконную схему, использование которой позволяло занижать налоговую базу и выводить из оборота денежные средства через подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

Как выяснилось, несколько жителей Могилева по просьбе владельца и учредителей коммерческого предприятия зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Они якобы выполняли функции руководителя фирмы, заключали договоры, оформляли производственную документацию и т.д. На самом же деле всем этим занимались работники коммерческой структуры. Зачисленные на расчетные счета индивидуальных предпринимателей денежные средства обналичивались и за вычетом небольшого вознаграждения участникам посреднической цепочки возвращались владельцу предприятия. Полученные деньги он использовал в основном на личные нужды.

Привлечение необоснованных посредников позволило коммерческой структуре незаконно уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль, что повлекло неуплату в бюджет более 120 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении девяти человек, в том числе владельца фирмы, ее учредителей и бухгалтера, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. Наложен арест на имущество подозреваемых (5 автомобилей, 120 тыс. долларов, 30 тыс. евро).
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