В бюджет Минской области за январь-ноябрь 2020 года поступило 3239,6 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет – 590,6 млн. рублей, в местные бюджеты – 2649,0 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Минской области, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу - 979,9 млн. рублей, или 30,2%в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 613,3 млн. рублей (18,9%), налогу на прибыль - 327,3 млн. рублей (10,1%), налогу на добавленную стоимость - 280,6 млн. рублей (8,7%), акцизам – 134,0 млн. рублей (4,1%), налогу при упрощенной системе налогообложения – 123,5 млн. рублей (3,8%).

Формирование бюджета Минской области в январе-ноябре 2020 года обеспечивали более 899 тысяч плательщиков, в том числе 32,4 тысячи организаций; 44,4 тысячи индивидуальных предпринимателей и 822,8 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные платежи в бюджет.