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ЭКОНОМИКА РБ
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ «БЕЛРЕСУРСЫ» СОСТОИТСЯ 24 ДЕКАБРЯ
16:41 23.12.2020
«Прямая линия» с главным инженером ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» Сас Илоной Алексеевной состоится 24 декабря
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, дозвониться на «прямую линию» можно будет с 14.00 до 20.00 часов по телефону: тел.+375 17 398-67-32.
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