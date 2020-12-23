ЭКОНОМИКА РБ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ «БЕЛРЕСУРСЫ» СОСТОИТСЯ 24 ДЕКАБРЯ

16:41 23.12.2020 «Прямая линия» с главным инженером ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» Сас Илоной Алексеевной состоится 24 декабря Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, дозвониться на «прямую линию» можно будет с 14.00 до 20.00 часов по телефону: тел.+375 17 398-67-32.