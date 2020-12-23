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ЭКОНОМИКА РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕСЕЧЕН ФАКТ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ТЕНЕВОЙ ОБОРОТ СИГАРЕТ НА СУММУ 21 ТЫС. РУБЛЕЙ


16:08 23.12.2020

Оперативными подразделениями налоговых органов Брестской области на постоянной основе проводятся мероприятия по пресечению фактов вовлечения в теневой оборот подакцизных и иных групп товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Брестской области, так, отделом оперативных мероприятий налоговой инспекции по Кобринскому району пресечен факт продажи гражданину Республики Польша лицом, не зарегистрированным в качестве субъекта предпринимательской деятельности, 8 500 пачек сигарет стоимостью 9 тыс.рублей. Вместе с тем, установлено, что другая часть сигарет в количестве 18 500 пачек стоимостью 21 тыс.рублей уже была вовлечена в незаконный оборот.

Ответственность за данную незаконную предпринимательскую деятельность предусмотрена частью 1-1 статьи 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа до 100 базовых величии с конфискацией предметов административного правонарушения, или без конфискации.

Экономическим судом Брестской области принято решение о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 80 базовых величин, а также о взыскании стоимости сигарет в сумме 21 тыс.рублей.
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