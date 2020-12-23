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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СУММА ПОСТУПИВШЕГО В БЮДЖЕТ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ЗА 11 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 3,4 МЛН. РУБЛЕЙ
15:46 23.12.2020
В Витебской области сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь-ноябрь 2020 года составила 3,4 млн. рублей, что составило 0,2 % удельного веса в доходах бюджета области. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-центре ИМНС по Витебской области.
Согласно статье 356 Налогового кодекса объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).
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