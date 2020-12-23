ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СУММА ПОСТУПИВШЕГО В БЮДЖЕТ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ЗА 11 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 3,4 МЛН. РУБЛЕЙ


15:46 23.12.2020

В Витебской области сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь-ноябрь 2020 года составила 3,4 млн. рублей, что составило 0,2 % удельного веса в доходах бюджета области. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-центре ИМНС по Витебской области.

Согласно статье 356 Налогового кодекса объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2020
валюта курс
EUR 3.1363
USD 2.5658
RUB 3.4095
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1486 +0.0123
USD 2.5838 +0.018
RUB 3.4252 +0.0157
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1520 3.1620
USD 2.5900 2.5980
RUB 3.4200 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 23.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2140 1.2180
EUR/RUB 91.7000 92.6000
USD/RUB 75.5000 76.1700
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте