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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 3 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


11:50 23.12.2020

В январе – ноябре 2020 года организациями всех форм собственности в Могилевской области построено 3397 новых квартир. Введено в эксплуатацию 276,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Могилевской области, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 116,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 103 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 56,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 20,5% от общего ввода по области.
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