|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 3 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
11:50 23.12.2020
В январе – ноябре 2020 года организациями всех форм собственности в Могилевской области построено 3397 новых квартир. Введено в эксплуатацию 276,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Могилевской области, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 116,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,2% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 103 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 56,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 20,5% от общего ввода по области.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2020
Курсы в банках
на 23.12.2020
Конвертация в банках
на 23.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте