Лукашенко 22 декабря подписал Указ №480 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год». Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе президента.

Документом устанавливаются следующие важнейшие параметры, направленные прежде всего на улучшение качества жизни:

рост реальных располагаемых денежных доходов населения на уровне 101,6% (в процентах к 2020 году);

обеспечение уровня безработицы в трудоспособном возрасте по методологии Международной организации труда на уровне 4,2-4,4%;

ввод жилья в эксплуатацию, строящегося с государственной поддержкой, - не менее 1 млн. кв.м;

удержание роста цен на социально значимые товары на уровне не более 104,9% (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года). Данный показатель в качестве важнейшего установлен впервые. Он вбирает в себя изменение цен на основные товары, используемые населением повседневно. Поэтому для социальной защищенности населения целевой параметр показателя устанавливается ниже уровня общей инфляции (5%);

обеспечение доли инвестиций в основной капитал в ВВП на уровне 21,3-21,7%;

достижение роста ВВП в 2021 году - 101,8% (в процентах к 2020 году).

Для достижения определенных Указом важнейших параметров прогноза Правительству поручено утвердить целевой план социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год, обеспечивающий мобилизацию ресурсов для восстановительного роста экономики при соблюдении макроэкономической сбалансированности.