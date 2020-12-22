В январе-ноябре 2020 года организациями всех форм собственности в Гродненской области построено 4,3 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 398,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гродненской области, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 146,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 36,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 122,4 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 55,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 13,9% от общего ввода по области.